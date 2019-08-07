مظاهرات عارمة بالريف الشمالي لمدينة بحري….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

خَرَجَت أعدادٌ كَبيرةٌ من مُواطني الريف الشمالي لمدينة بحري أمس في تَظاهراتٍ، احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي لـ(4) أيّام على التوالي، وقطع خدمة المياه تَزَامُناً مع الكهرباء.

وشَهِدَ شَارَع التّحدي الذي أغلق مِن منطقة “الفكي هاشم” احتشاد أعدادٍ كَبيرةٍ من الأهالي الغاضبين لانقطاع الخدمة جرّاء إضراب عُمّال شركة الكهرباء والامتناع عَن إصلاح الأعطال لِعَددٍ كَبيرٍ من القُرى ابتداءً من “الفكي هاشم” وحتى “ود رملي وقرِّي”، وتَمّ حرق الإطارات وتَرديد هتافات، وشَكا المُواطنون من انتشار البعوض والحشرات عقب هُطُول الأمطار ومن الظلام الحالك في القطاع السّكني، مِمّا أحدَثَ شللاً تاماً في الأنشطة التِّجاريّة وخَسائر مالية تَرتبّت عَلَى ذلك.

وَعَادَت ظَاهرة بيع مياه الشرب بـ(الكارو) ووصل سعر البرميل لـ(100) جنيه، وتَخَوّفَ عَدَدٌ من مُواطني القُرى من انتشار الإسهالات والأمراض النّاجمة عن المِياه غير الصِّحيّة، وطالبوا الجهات ذات الصلة للإسراع بحل المُشكلة مَنعَاً لحُدُوثَ الأسوأ، كما شَهِدَت المَخَابِز العَامِلَة ازدحاماً وتَكَدُّساً بالمُواطنين نتيجة شُح في الخُبز جَــــــــــرّاء انقطاع الكهرباء وتَوقُّف عددٍ من المخابز عن العَمل.