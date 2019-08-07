ترشيحات مُؤكّدة باختيار المحامية “سامية الهاشمي” لمنصب النائب العام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كَشَفَت مَصَادر مَوثوقة، عن مُشاوراتٍ جاريةٍ بِشَأن تَعيين رئيس القضاء الجديد حتى تؤدي الحكومة المَدنية التي سَيتم تشكيلها قريباً، القَسَم أمامه.

وأشارت مصادر إلى تَرشيحات مُؤكّدة باختيار المُحامية سامية الهاشمي لمنصب النائب العام.

وطِبقاً للمصادر، فإنّ أسماءً تمّ رفعها لاختيار مُساعدين للنائب العام أبرزهم ياسر بشير البخاري الذي يشغل حالياً منصب رئيس نيابة مُكافحة الفساد والتحقيقات المالية، ومبارك محمود رئيس الشؤون المالية والإدارية، وكمال محجوب رئيس دائرة الطلبات، وأكدت المصادر أنّ ياسر البخاري ومبارك محمود وكمال محجوب ليس لهم أيِّ انتماءٍ حزبي، ولفتت المَصَادِر إلى أنّ قانون النيابة العَامّة لسنة 2017م نَصّ عَلَى تَعيين (3) مُساعدين للنائب العام. المادة السابقة وثائق تكشف مخالفة شركة الصمغ العربي لقرار البنك المركزي بتجميد حساباتها المقالة القادمة شاشات مجانية!.. بقلم منى ابو زيد

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