إتحاد ولاية الخرطوم يستهدف توفير الأضاحي لـ(35) ألف عامل

الخليج 365 :

كَشَفَ رئيس اتّحاد عُمّال ولاية الخرطوم هاشم التوم عبد الله، أنّه تَمّ تحديد أسعار الخراف للعاملين بـ(6820) جنيهاً بِأقساطٍ على (10) أشهر، وَنَوّه لاستهداف (35) ألفاً من العاملين بالولاية قابل للزيادة.

وقال هاشم لـ(الصيحة) أمس، إنّ البَاب مَا زال مَفتوحاً للجِهَات التي تُريد تَوفير الخِرَاف لمَنسوبيها، وأكّد أنّ وزن الخِرَاف حَسب الشُّروط لا يقل عن (37) كيلو جراماً، ونوّه لتوزيع المناديب بمحليات الولاية السبع لمُراقبة الأمر بالمَوازين، بجانب وُجُود طبيب بيطري لتكون الأضحية خَاليةً من العُيُوب الصِّحِيَّة، وأضَافَ: لكل نقابةٍ أن تختار المَواقع كَمَا تَشَاء، وكشف هاشم عن حُدُوث مَشاكل في بعض النقابات تتمثل في التّعثُّر في السداد بسبب الإجراءات وأخطاء في الحسابات وتوقيع الشيكات وغيرها، لكن تمّت مُعالجتها، وقال إنّ نسبة التعثُّر بلغت (2%)، وأعلن بدء الإجراءات باستلام التّصديقات للنقابات لتسليم الخِراف وتَستمر حتى أول أيام العيد، ونوّه لوجود نقابات ضعيفة وصغيرة ليست لديها موارد لتوفير مَشاريع لمنسوبيها.