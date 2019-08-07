شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أشارت الناشطة السياسية المثيرة للجدل حواء كباشي عضو الحزب الليبرالي الكندي الى ان من المشكلات التي تتعلق بالهوية في السودان ان بعض المجموعات السودانية تتحدث عن نسبها الى الرسول صل الله عليه وسلم حيث قالت

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كانت هذه تفاصيل خبر ناشطة تعتبر الحديث عن النسب الى الرسول من مشاكل الهوية السودانية وتطالب برفد كل مذيعة تغير لون بشرتها.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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