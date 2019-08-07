من جديد.. إتحاد الكرة يستدعي العقرب

الخليج 365 : أعلنت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم السوداني اليوم ان العشرين من الشهر الجاري سيكون موعدًا لاجتماعها بشأن عقوبة لاعب المريخ بكري المدينة واتخاذ قرار نهائي. وقالتجنة الانضباط ستستدعي لاعب المريخ بكري المدينة تنفيذًا لقرار لجنة الاستئنافات

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