أسماء أساطير الكرة السودانية في صدارة المكرمين بقرعة الدوري

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الخليج 365 :
كشف اتحاد كرة القدم السوداني عن قائمة الشخصيات التي يود تكريمها، على هامش قرعة الدوري الممتاز للموسم 2019-2020. والتي تقام اليوم
وكشفت لجنة المسابقات عن اكتمال كافة الترتيبات لإجراء قرعة الموسم الجديد، بالعاصمة الخرطوم.
وكان تقليد تكريم الشخصيات قد توقف في 2011، بعد خسارة كمال شداد للمعركة الانتخابية، ولم يعد العمل به إلا بعد عودته منتخبا في 2017، حيث درج على تكريم الشخصيات البارزة في الوسط الكروي بالسودان منذ ذلك الوقت.
وفيما يلي القائمة التي تقرر تكريمها اليوم الأربعاء:
عبدالمنعم عبدالعال وهو من أساطين الإدارة بكرة القدم السودانية، والأمين سيد إسماعيل الدراوي الذي عمل عدة دورات بمجلس اتحاد الكرة السوداني، والإداري المعروف في الأوساط الكروية عثمان الواثق.
وسيشمل التكريم أسطورة الكرة السودانية ولاعب القرن بالسودان الكابتن نصرالدين عباس جكسا، وأسطورة حراسة المرمى بالمريخ والمنتخب السوداني حتى بداية تسعينات القرن الماضي الكابتن حامد بريمة، وخبير التحكيم الأستاذ صلاح أحمد محمد صالح.
ومن الصحافة الرياضية سيتم تكريم الصحفي علي سيد أحمد بصيحفة الاتحاد الإماراتية ، وسالم سعيد باعوم.
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