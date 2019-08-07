بسط الأمن مقدم على ماسواه

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

لاخلاف بين الناس فى أن اى بلد لن تستقر وينطلق فيها قطار التنمية والتقدم ما لم يأمن اهلها فى دورهم ومتاجرهم ومزارعهم بل ويتم بسط الامن فى كل البلد لافرق فى ذلك بين مركز وهامش او كما ورد فى الاثر يسير الراعى باغنامه بين الحجاز والعراق لايخشى الا الله والذئب على غنمه وهذه كناية عن الامن التام فلا سطو ولا نهب ولا قطع طريق ، وبشكل عام لابد من ارساء الامن والاطمئنان فى اى مجتمع حتى تحدث فيه النهضة وينطلق للامام.

والمعروف ان بلادنا – ولله الحمد والشكر – ظلت توصف بانها الأكثر امانا والافضل من سواها فى المحيط الاقليمى والدولى حيث لا نشاط للعصابات ولا انفراط للامن كما فى العديد من دول العالم وخاصة محيطنا الافريقى ، وعلى الجميع – حكومة ومعارضة – ان يعملوا معا لمحاربة اى ظواهر سالبة يمكن ان تفضى الى انفراط فى الامن – لا قدر الله – او تجعل المجتمع ولو فى جزء منه يعيش قلقا واضطرابا وهذا ما لايمكن ان تمضى معه أحوال البلد – اى بلد – الى الامام باى صورة من الصور .

ومؤخرا طفت الى السطح بعض الظواهر السالبة الغريبة علينا والدخيلة على مجتمعنا ومع انها محدودة الا انها اخافت الناس واقضت مضاجعهم ومن ابرز الامثلة على ذلك ظاهرة النيقرز التى لاقت استهجانا كبيرا وحاصرها المجتمع حتى حد من انتشارها وان كانت الان ليست مقلقة لكن لابد من العمل الدؤوب على مكافحتها وانهائها من ساحتنا حتى ننعم جميعنا بالامان.

ومن الأشياء المقلقة ما حدث شمال مدينة الخرطوم بحرى قبل ايام اذ نفذ مُلثم جرائم سطو على منازل بحي السامراب ، وقام الملثم المجهول بتهديد موظفة بالسكين بعد أن وضعها على عنقها بطريقة دراماتيكية ثم سحبها الى خارج المنزل تحت تهديد السلاح حتى يتثنى له الخروج بسلام وفر المجهول هارباً الى جهة غير معلومة، بعد أن استولى على هاتفين باهظي الثمن . وحسب إفادات الموظفة، فإن الملثم استولى على السكين من دولاب غرفة والدها، وفي السياق استولى المتهم على حقيبة من منزل آخر بالحي .

ويناشد اهالي الحي الشرطة بضرورة الاسراع وضبط الجاني، لافتين الى أن ملثماً تضاهي مواصفاته المواصفات التي ادلت بها الموظفة كان قبل عدة اشهر قد اعتدى على منزل آخر بالحي وبذات الطريقة قام بتهديد فتاة وسرقة مصوغات ذهبية تخص صاحبة المنزل.

يمكننا القول انها ظاهرة فردية وان ظاهرة النيقرز كانت اخطر منها واوسع انتشارا لكن لابد من تكاتف جهود الاجهزة المختصة مع المواطنين لانهاء هذا العبث وبسط الامن فى ربوع البلد فهذا امر مقدم على ماسواه بلا خلاف