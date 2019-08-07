المقاومة واسرائيل عوامل قوة ونقاط ضعف .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365

مع تباشير دخول انتفاضة القدس اسبوعها السبعين ومع العنف المفرط الذى ظلت آلة الحرب الصهيونية تمارسه من قتل وسجن للمقاومين وتدمير لمساكنهم واصل الفلسطينيون تصديهم لصلف الصهاينة المتغطرسين ولم يزدهم ارتقاء مئات الشهداء و آلاف الجرحى الا تصميما على مواصلة النضال وكسر جبروت العدو وانهاء اسطورة ان جيشه لايقهر فهاهم المقاومون الابطال الشرفاء فى الارض المحتلة يدخلون الرعب فى نفوس جنرالات العدو الصهيونى ويسقطون فرضية تفوقه الامنى والاستخباراتى ويمكن ايراد عدد من العمليات التى نفذها ابطال المقاومة سواء اتخذت طابعا عسكريا مباشرا او نحت منحى أمنيا استخباريا وفى غالب الحالات كان الفشل حليف العدو رغم عدته وعتاده ويوما بعد يوم ستتحقق واقعا مقولة احد اهم رموز المقاومة وركائزها امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله الذى وقف بعد التحرير فى مايو من العام الفين على مشارف فلسطين المحتلة ومن نقطة قريبة جدا من الحدود حيث يتمترس العدو خلف الته العسكرية الضخمة وقف السيد نصر الله ليقول يومها ان اسرائيل هذه اوهن من بيت العنكبوت ، واليوم ها هم شباب انتفاضة الاقصى يؤكدون عمليا مقولة قائد المقاومة ويثبتون ان كيان العدو لايعدو كونه نمرا من ورق .

فى هذه الاثناء التى تعيش فيها المقاومة نصرا وعزا وتكتسب ثقة الجماهير هاهى جبهة العدو الداخلية تمور بانتقاد الهيئات والمؤسسات لبعضها وكل يكيل الهجوم للاخر مع اقرار الجميع بالفشل فى ردع المقاومين بل مايخيف الصهاينة اكثر ان المقاومة باتت تمتلك ادوات ستمكنها ربما من هزيمة اسرائيل حال نشوب اى حرب شاملة يشترك فيها كل محور المقاومة.

محللون عسكريون اسرائليون لم يخفوا قلقهم من احتمال انهيارٍ وتآكلٍ مستمرٍ للروح المعنوية لمنتسبى الجيش الاسرائيلى الذى كان افراده فى السابق يشعرون بافضليتهم على الاخرين والان باتوا على قناعة تامة ان اى فرد فى المقاومة الفلسطينية او اللبنانية يمكنه مطاردة واسر وقتل عدد من الجنود الاسرائليين وهذا الاحساس لوحده كاف بجعلهم يستشعرون الهزيمة قبل الدخول فى أى معركة مما يسهل على اعدائهم مهمتهم ويجعلهم اقرب للنصر .