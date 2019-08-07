قوش يعيد خلط الساحة وارباك المشهد

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

خبر تم تناقله خلال الايام الثلاثة الماضية ودون ان يتم التأكد بشكل تام من دقته ، وهل كان بهذا الشكل ام لا وفى الاساس هل هو صحيح ام لا.

الخبر كان محل اهتمام الكل موافقين ومعارضين وذلك لتعلقه بشخصية هامة الا وهى مدير الامن والمخابرات حتى سقوط الطاغية .

وان اختلف الناس حول الفريق قوش لكنهم يتفقون على امكانية تأثيره على المرحلة القادمة حال كونه فاعلا فى المشهد السياسى .

اصل الخبر المنسوب لاحد قيادات الحرية والتغيير يقول انهم يدرسون طلبا امريكيا بضم الفريق صلاح قوش الى المجلس السيادى ويتحدث القيادى فى الحرية والتغيير عن اهمية الدور الذى لعبه قوش فى الاطاحة بالبشير وعن علاقاته المتميزة بقادة اجهزة الامن والمخابرات فى دول الاقليم (عربية وافريقية) اضف لاحتفاظه بارتياط مباشر وقوى مع قيادة السى اى ايه وما يمكن ان يستفيده السودان من ارتباطات الرجل وعلاقاته الهامة مع جهات ذات صلة بالجانب الامنى والاستخبارى ، هذا كان راى بعض الناس – وهم ليسو قلة – وقد عبروا عنه بطرق مختلفة وان كان المضمون واحدا لكنهم يرون ان الفريق صلاح قوش سيفيد البلد ولا بد من التعامل مع هذا الموضوع بعقلانية وحكمة بعيدا عن الانفعالات والعواطف .

اخرون كانوا على النقيض من هذا الرأى 100% ورأوا ان مجرد طرح اسم الفريق قوش للترشح وشغل احد المقاعد فى اى منصب خلال المرحلة القادمة فيه اهانة للشهداء والجرحى وعوائلهم وذويهم وعموم الشعب لان الرجل ليس فقط لايستحق ان يشغل مقعدا فى اجهزة الحكم الاتية وانما يلزم تقديمه لمحاكمة فهو احد المسؤولين عن سفك الدم وظلم الناس فى فترة حكم الطاغية المخلوع.

القيادي بالتغيير الاستاذ وجدي صالح ذكر في تصريحاتٍ له أنّ قوش مطلوب للعدالة لارتكابه جرائم ، وجزم صالح بأنّ قوش لن يضع قدمًا في المجلس السيادي ولن تقبل التغيير بذلك البتة.

وبعث وجدي باتهاماتٍ لقوى سياسية لم يسمها ترغب في التقليل من فرحة الشعب وتشويه الانتصار العظيم حول اتفاق وتوقيع الوثيقة الدستورية.

ونبه وجدي إلى عدم وجود طلب أمريكي لضم قوش للسيادي.

وأضاف” أقول بالفم المليان إنّ قوى الحرية والتغيير لم تتلقَ ضغطُا ولن تستجيب لأيّة ضعوط إقليمية ولا دولية، ولن تستجيب سوى لصوت الشارع”.

من جانبه حسم المجلس العسكري الجدل بشأن مشاركة قوش في الحكومة الانتقالية، وقال ” لا عودة لقوش ابدا”.

ولكن الناس يتساءلون هل حقا اقترحت امريكا ضم قوش للمجلس السيادى ام ان الامر مجرد ارباك للساحة وشغلها بنقاش مثل هذه القضايا حتى يتم تمرير امر آخر ؟ وهل يجد من يريد ارباك الساحة افضل من قوش ليصل به الى مبتغاه ؟