الأراضي المُقدسة.. وفاة (3) من الحُجاج السودانيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت البعثة الطبية لشؤون حجاج السودان عن وفاة (3) من الحجاج بالأراضي المقدسة.

وأعلنت البعثة أسماء الحُجاج المتوفين وهم عبد الجبار عبد المولى خميس من ولاية وسط دارفور “وفاة طبيعية”، وعيسى عبد الرحمن سبولة من ولاية شرق دارفور “حادث حركة” وسعاد حميدة عبد القادر من ولاية الخرطوم “وفاة طبيعية”. #الكعبة_تجمعنا #KaabaUnitesUs

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