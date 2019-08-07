الجيش السوري يتصدى لهجوم التنظيمات الإرهابية على بلدة حصرايا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية “سانا”، إن الجيش السوري يتصدى لهجوم المجموعات المسلحة على بلدة حصرايا في ريف حماة.

وأوضح المصدر أن التنظيمات الإرهابية دفعت بأعداد كبيرة من المسلحين والعربات المفخخة وشنت هجوما على اتجاه “الزكاة – حصرايا”.

وأشار المصدر إلى أن التنظيمات الإرهابية انسحبت من بعض المواقع بعد تعامل القوات السورية معها.

وأضاف المصدر أنه بعد صد الهجوم تم الانتقال إلى الهجوم المعاكس وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بعد تكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة في المعدات والأرواح.

وأكد المصدر أن وحدات الجيش السوري المكلفة بتنفيذ المهمة تتابع ملاحقة فلول المسلحين في المنطقة.