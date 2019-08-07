مصادرة شركات تابعة للوطني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان, عن مصادرة الحكومة لمشروعات استثمارية تتبع لحزب المؤتمر الوطني. وتم تشكيل لجنة برئاسة لواء متقاعد وتضم في عضويتها ضباط من جهازي الإستخبارات والأمن العام, لتسليم أصول تلك الشركات. وشدّد القرار على عدم السماح بدخول أي جهات رسمية أو فردية إلى مواقع تلك الشركات إلى حين تسليمها لرئيس الوزراء للبت في مصيرها, وطبقاً لمصادر صحيفة آخر لحظة فان الشركات تتبع لقطاعات تنظيمية مهمة في الحزب من بينها شركة “سيدكو التي تتبع لقطاع الطلاب.

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