إﻗﺘﺼﺎﺩي : ﺍﻟﺴودان في حاجة ماسة لإﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍلأﺣﺎﺩﻳﺔ

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الخليج 365 :
شدد ﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩ . ﻫﻴﺜﻢ ﻣﺤﻤﺪ فتحي، على ﻘﺪﺭﺓ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﺳﻤﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍلأﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ للإﺭﻫﺎﺏ، ﻣﻊ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻛل ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍلأﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻣﻨﺬ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ. ﻭﺩﻋﺎ ﻫﻴﺜﻢ، في تصريح صحفي أمس، كل ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﺎﻣﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺗﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺿﻴﻖ ﺍلأﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ إﻟﻰ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻐﻠﻴﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺩﻭﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻡ في ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺍﻟﺬي ﺗﻌﺘﺒﺮﻩ ﻭﺍﺷﻨﻄﻥ ﺷﺮﻃاً أﺳﺎﺳﻴاً ﺿﻤﻦ شرﻭﻃﻬﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ للإﺭﻫﺎﺏ، وقال إن ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ في ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ في ﻛﺎﻓﺔ ﺭﺑﻮﻋﻪ، مشيراً إلى أن ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ الآن في ﻇﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬي ﺗﺸﻬﺪﻩ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ.
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