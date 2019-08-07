مدافع برشلونة يهين "ميسي" ويتمنى موته

أعادت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية بإعادة، نشر تغريدات جونيور فريبو ظهير أيسر برشلونة الإسباني تضمنت إساءات بالغة للأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي للنادي الكتالوني.
وذكرت الصحيفة الألمانية أن فريبو قد نشر عدة تغريدات حينما كان عمره 15 عاما، وجه فيها سبابًا للأرجنتيني ميسي كما تمنى له الموت خلالها.
وأشارت "سبورت بيلد" فى تقريرها، إن والد اللاعب الشاب، هو السبب فى نشر هذه التغريدات المسيئة للبرغوث، كونه أحد المشجعين المتعصبين لريال مدريد، الغريم التقليدي لبرشلونة.
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