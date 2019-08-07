فريق متقاعد ومتهم آخر يواجهان تهماً بالتزوير

استمعت محكمة الخرطوم شمال لإفادات شاهد دفاع في ملف ضابط برتبة الفريق معاش ومتهم آخر يواجهان تهماً بتزوير تفويض يخص شركة الشاكي، قاما بموجبه بالحصول على شيك بمبالغ طائلة صادر عن السلطة القضائية لصالح شركة الشاكي التي تعمل كمتعهد لإنفاذ أعمال السلطة القضائية بالمحاكم المختلفة.

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وأوضح الشاهد وهو مدير إحدى شركات الإمداد بحسب صحيفة الإنتباهة، أن المتهمين والشاكي تربطهم صلة عمل فقط، حيث يعملون متعهدين وينفذون الأعمال الموكلة إليهم من قبل القضائية، لافتاً إلى أن الشركة الشاكية مسجلة باسم مديرها العام ووالدته، ونفى علمه بأن هنالك شراكة مكتوبة بين المتهمين والشاكي، إلا أنه أفاد بأن المتهمين أكدوا أنهم شركاء، مضيفاً أن الشيكات دائماً ما تسلم للمدير العام شخصياً، لافتاً إلى أن الضابط المتقاعد أكد استلامه للشيك من القضائية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)