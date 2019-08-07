الشرطة تكشف التفاصيل الكاملة لمقتل شرطي ضرباً بالحجارة أثناء المظاهرات

التاريخ: 07-أغسطس-2019
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كشفت الشرطة تفاصيل مثيرة حول مقتل شرطي اثناء المظاهرات بعد ان تهجمت عليه مجموعة كانت مختبئة وتم ذلك في الجلسة المنعقدة بمحكمة الشمالي بالخرطوم حيث افاد حكمدار في الشرطة انه في يوم الحادثة بالقرب من الميناء البري عندما اندلعت المظاهرات عند الثالثة ظهراً وكان لديهم دورة تدريبية وذلك بحسب صحيفة الدار, وذكر اثناء سيرهم ظهرت مجموعة وقاموا بضربهم بالحجارة ويرددون هتافات وكانت عربتهم بها 21 فرداً والمجني عليه كان في نفس العربة وتلقى ضربة في الصدر تسببت في وفاته على الفور حيث توفى المرحوم من اثر الضربة.
وحضرت قوة من الاحتياطي وتمكنت من فض النزاع وباشرت الشرطة التحريات وتم القبض على المتهم وبقية المشتبه بهم وحول البلاغ للمحكمة بواسطة النيابة وبعدها حددت المحكمة جلسة لمواصلة القضية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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