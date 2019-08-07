حسم مرشحي (التغيير) للسيادي اليوم

التاريخ: 07-أغسطس-2019
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قطعت اللجنة الفنية المكلفة باختيار أعضاء الحرية والتغيير في المجلس السيادي ورئيس الوزراء شوطاً كبيراً في الاتفاق على الأسماء، فيما يتوقع الاتفاق بصورة كاملة اليوم.
وقال مصدر مقرب من لجنة الاختيار أمس، إن اللجنة عقدت اجتماعاً أمس، وناقشت فيه الأسماء الخمسة المرشحة لعضوية المجلس السيادي، إضافة لترشيحات رئيس مجلس الوزراء.
ونوه المصدر بأن اللجنة اتفقت على عدد من الأسماء المرشحة للسيادي بغية استكمال بقية المقاعد في اجتماع اليوم، وقطع بأنه سيتم اليوم التوافق على أعضاء الحرية والتغيير في المجلس السيادي ورئيس مجلس الوزراء. وقال القيادي بالتغيير وجدي صالح بحسب صحيفة الإنتباهة، إن تكتل الحرية والتغيير جاهز لإعلان مرشحيه في الوقت المطلوب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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