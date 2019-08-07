السجن الاتحادي يستعد لاستقبال العيد مع النزلاء السياسيين

علمت مصادر بان ادارة السجن الاتحادي بكوبر تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

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وقد درج السجن الاتحادي على ذبح الثيران والخراف للنزلاء وجعل الاحتفال امرا واقعاً يعشيه النزلاء وهذه محمدة للسجن الاتحادي بكوبر ومع وجود النزلاء السياسيين على رأسهم الرئيس السابق عمر حسن احمد البشير واثنان وعشرون من رموز النظام السابق سوف يكون العيد مختلفاً بالزيارات للكثير للنزلاء.

كما أعرب عدد من أسر السياسيين عن رغبتهم في ادخال خراف الاضاحي للنزلاء السياسيين حتى يتمكنوا من المشاركة في العيد مع بقية النزلاء الموجودين. وبحسب صحيفة الدار تحرص ادارة السجن بكوبر على جعل الزيارات يومياً طيلة ايام عيد الأضحى المبارك لادخال الفرحة في نفوس النزلاء مع الالتزام بالضوابط واللوائح التي تقررها الادارة العامة للسجون والاصلاح.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)