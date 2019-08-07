القبض على مسؤولين ببورتسودان بتهم فساد

ألقت نيابة جرائم المال العام والفساد في البحر الأحمر القبض على مدير المركز الهندسي الاستشاري بالولاية. ويشرف المركز الهندسي الاستشاري بالبحر الأحمر على مشروعات كبيرة منها (زيرو عطش) و(الإنشاءات الخاصة بحكومة الولاية)، وهو مسؤول أيضاً عن متابعة جداول المشروعات والكميات والمواصفات لأي مشروع.

فيما ألقت القبض كذلك على ثلاثة مسؤولين كبار في هيئة التعمير بالبحر الأحمر ينتمون للنظام المباد متهمين في قضايا تتعلق بالفساد والاعتداء على المال العام.

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وأكد مصدر أمس، أن مدير المركز الهندسي الاستشاري يواجه عدداً من البلاغات تحت المواد (88أ/89) و(177/2ق.ج) والمادة (29) إجراءات مالية ومحاسبية، وقال المصدر إن نيابة البحر الأحمر شرعت في فتح عدد كبير من ملفات الفساد بالولاية سيتم الإعلان عنها قريباً، بحسب صحيفة الإنتباهة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)