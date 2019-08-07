المحكمة تسلم رئيس نادي المريخ سوداكال للامارات

التاريخ: 07-أغسطس-2019
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أمرت محكمة الجنايات بالخرطوم شمال بارجاع رجل الأعمال ورئيس نادي المريخ آدم سوداكال الى دولة الأمارات العربية المتحدة وذلك لمحاكمته بعد استلاءه على مبلغ “20” مليون دولار دون وجه حق حيث افادت المحكمة في قرارها استناداً على نص المادة “2/7” من قانون الاسترداد وتبادل المجرمين الموقع بالرياض. وصادق عليه السودان والامارات.
وافادت المحكمة ان الاتهام تقدم ببينات كافة لاحالة المتهم لدولة الامارات وبحسب صحيفة الدار تعود التفاصيل الاولية ان الشاكي تقدم ببلاغ افاد فيه انه مكلف من الشاكي الرئيس بمتباعة لاجراءات قرار تسليم المتهم “الانتربول” من البلاد, وذلك لان البلاغ مدون في دولة الامارات بعد ان اخذ المتهم مبلغ 20 مليون دولار احتال فيها على الشاكي وبواسطة وزير العمل تتم احالة اجراءات البلاغ للمحكمة المختصة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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