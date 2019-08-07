تحويل محاكمة (المعزول) لمعهد التدريب القضائي

التاريخ: 07-أغسطس-2019 فى : حوادث 4 مشاهدة قررت السلطة القضائية تحويل محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير من محكمة الأراضي بالديم. Advertisements ونقلت السلطة القضائية المحاكمة إلى معهد التدريب القضائي بضاحية “أركويت”. وقرار التحويل صدر أمس وعمم على الجهات المعنية بالتأمين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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