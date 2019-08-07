  الكهرباء ترفع الإضراب اليوم

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علمت مصادر إن قوى إعلان الحرية والتغيير جلسوا مع المضربين من الهيئة القومية للكهرباء واعلنوا انهم سوف يقومون بفك الاضراب اليوم بناءً على جلسة التفاهم.

والجدير بالذكر ان المضربين بحسب صحيفة الدار لديهم مؤتمر صحفي في الساعة الثانية من صباح اليوم لشرح ابعاد القضية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)