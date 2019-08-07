“شباب 6 أبريل”: “حميدتي” هو الضامن للثورة ومكتسباتها

اتّهم “شباب 6 أبريل”، الدولة العميقة بالتّورُّط في الجرائم التي صاحبت الحراك الثوري، ومُحاولة إلصاق جرائمها بقوات “الدعم السريع”.

وأكّد بيانٌ للشباب أمس، أنّ الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” يُعتبر الضامن والحارس للثورة ومُكتسباتها، وأنّ مُخَطّطَات استهدافه تقف خلفها الثورة المُضادة لانحيازه لمطالب الجماهير.

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وامتدح “حميدتي” ومواقفه الداعمة للثورة والثُّوّار، وحَذّرَ من متاريس “الدولة العميقة”، ورحّب الشباب باتّفاق “الوثيقة الدستورية” واعتبروه خَطوةً مُهمّةً نحو الحكومة المدنية، وأشَادُوا بحسب صحيفة الصيحة، بصبر قادة المجلس العسكري وشُركائهم في التّغيير على الأوقات العَصيبة التي شَهدَتها البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)