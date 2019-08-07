بلاغ بالوفاة في ظروف غامضة في حادثة وفاة (3) مرافقين لنجل المهدي

كشف مدير الإدارة العامة للمرور اللواء شرطة حقوقي “طارق عطا” عن انطلاقة عمليات تفويج المركبات السفرية بالطرق القومية غداً (الخميس)، بتقنيات مراقبة تتبع آلية وقوة بشرية قوامها (2070) ضابطاً وضابط صف، إلى جانب (529) دورية و(33) سيارة إسعاف، ينتشرون على امتداد الطرق القومية.

وأكد مدير دائرة المرور السريع اللواء شرطة ربيع محمد سالم في مؤتمر صحفي أمس بخسب صخيفة السوداني، جاهزيتهم لعملية التفويج وفق خطط ومحاور وضعت بدقة عالية.

Advertisements

في سياق آخر، كشف عن أن حادث نجل الصادق المهدي “الصديق” الذي وقع أمس الأول بالقرب من منطقة حجر العسل والذي راح ضحيته ثلاثة مرافقين لنجل المهدي لم يكن حادثاً مرورياً، مؤكداً أنه حادث جنائي دون بصدده بلاغ جنائي بقسم الشرطة وفقاً للمادة (51) إجراءات الوفاة في ظروف غامضة، نسبة لجرف السيول لسيارتهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)