مباحثات لمبعوث أمريكي رفيع في الخرطوم اليوم

أكدت مصادر دبلوماسية أن زيارة وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل للبلاد اليوم تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال المصادر، إن السودان له أهمية كبرى للولايات المتحدة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية ودوره المهم في حفظ السلام والأمن بإفريقيا.

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مشيرةً إلى أن الزيارة الغرض منها تشجيع التفاوض بين القوى السياسية والمسؤولين بالسودان لتنفيذ متطلبات المرحلة المقبلة بجانب بحث التوافق بين الجانبين. وأكدت المصادر أن الجانبين سيبحثان القضايا الأمنية والسلام ومكافحة الإرهاب والتطرف والابتعاد عن بؤر التوتر.

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية كشفت في بيان لها أمس بحسب صحيفة السوداني، عن زيارة وكيل وزارتها للشؤون السياسية للبلاد بغرض تشجيع الأطراف السودانية على التنفيذ الكامل للاتفاقيات التي تم التوصل إليها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)