التاريخ: 07-أغسطس-2019
10 مشاهدة
أكدت مصادر دبلوماسية أن زيارة وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل للبلاد اليوم تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح.
وقال المصادر، إن السودان له أهمية كبرى للولايات المتحدة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية ودوره المهم في حفظ السلام والأمن بإفريقيا.
مشيرةً إلى أن الزيارة الغرض منها تشجيع التفاوض بين القوى السياسية والمسؤولين بالسودان لتنفيذ متطلبات المرحلة المقبلة بجانب بحث التوافق بين الجانبين. وأكدت المصادر أن الجانبين سيبحثان القضايا الأمنية والسلام ومكافحة الإرهاب والتطرف والابتعاد عن بؤر التوتر.
يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية كشفت في بيان لها أمس بحسب صحيفة السوداني، عن زيارة وكيل وزارتها للشؤون السياسية للبلاد بغرض تشجيع الأطراف السودانية على التنفيذ الكامل للاتفاقيات التي تم التوصل إليها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات لمبعوث أمريكي رفيع في الخرطوم اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.