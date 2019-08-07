معتمد سابق بالنيل الأبيض يكشف المثير حول مقتل النقيب ” محمد رابح “

التاريخ: 07-أغسطس-2019
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مثل المعتمد السابق لمحلية الدويم بولاية النيل الأبيض أمام محكمة جنايات الدويم كشاهد دفاع في ملف مقتل النقيب ” محمد رابح ” ، وذكر بأنه قبل ثلاثة أيام من الحادثة كانت المحلية طلبت قوة لتأمين عمل ما ، وكانت بقيادة المتهم ، وتم صرف لهم مبالغ مالية كحافز ، حضر المتهم الى المحلية ليصرف حافزه ونشب نقاش بينه وبين المدير المالي للمحلية ولم يتم صرف الحافز .
وأشار الى أن المجني عليه قال للمتهم ( أنت ليه عامل جوطة في المحلية ) ، فرد عليه المتهم ( أنا قروشكم دي ماعايزة ) وعلى إثر ذلك وقعت الجريمة ، وعليه حددت المحكمة جلسة لاحقة لسماع إفادة المدير المالي .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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