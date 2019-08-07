الشرطة تفك طلاسم جريمة شاب شارع النيل وتوقف (5) متهمين

التاريخ: 07-أغسطس-2019
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نجحت مباحث شرطة ولاية الخرطوم في فك طلاسم جريمة مقتل شاب وإلقاء جثته بشارع النيل بأم درمان بعد الاعتداء عليه بآلة صلبة في مناطق حساسة من جسده. وألقت الشرطة القبض على (5) متهمين أقروا قضائياً بارتكابهم للجريمة.
وكانت بائعة شاي بـ”كورنيش” شارع النيل قبالة بيت المال عثرت على جثة لشاب في العقد الثاني من عمره مقتولاً وأخطرت الشرطة.
وقال مصدر إن مباحث فرعية أم درمان زارت مكان الحادثة وأجرت معاينتها الفنية حيث تبين أن موقع الجريمة هو ثانٍ لعدم وجود آثار حراك أو دماء، وعثرت على ورقة داخل جيب الضحية وجدت عليها رقم هاتف.
وأضاف المصدر أن المباحث خاطبت شركة الاتصالات لمدها باسم صاحب الشريحة، مبيناً أنها نجحت في القبض عليه وبدوره قال إن الرقم يخص عمه وبعد توقيفه أرشد على شخص آخر، جرى القبض عليه أيضاً وتوالي القبض على خمسة متهمين أساسيين في عملية معقدة نجحت فيها مباحث شرطة الولاية بإشراف مباشر من مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق خالد بن الوليد، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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