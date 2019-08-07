مصرع ثلاثة شباب بعد سقوط حائط عليهم أثناء نومهم بأم درمان

التاريخ: 07-أغسطس-2019
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لقى ثلاثة شباب مابين ( 17 و 14 ) عاماً مصرعهم إثر سقوط سور عليهم ليلاً ، وسارع زويهم لإسعافهم للمستشفى ، بيد أنهم فارقوا الحياة ، حيث تمت إحالة الجثث لمشرحة أم درمان ودون بلاغ تحت المادة (51) إجراءات المتعلقة بالوفاة في ظروف غامضة .
وبحسب صحيفة المجهر، تابعت شرطة أمبدة الإجراءات القانونية لتسليم الجثث لذويهم لمواراتهم الثرى .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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