مصرع ثلاثة شباب بعد سقوط حائط عليهم أثناء نومهم بأم درمان

التاريخ: 07-أغسطس-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة لقى ثلاثة شباب مابين ( 17 و 14 ) عاماً مصرعهم إثر سقوط سور عليهم ليلاً ، وسارع زويهم لإسعافهم للمستشفى ، بيد أنهم فارقوا الحياة ، حيث تمت إحالة الجثث لمشرحة أم درمان ودون بلاغ تحت المادة (51) إجراءات المتعلقة بالوفاة في ظروف غامضة . Advertisements وبحسب صحيفة المجهر، تابعت شرطة أمبدة الإجراءات القانونية لتسليم الجثث لذويهم لمواراتهم الثرى . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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