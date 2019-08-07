- 1/2
- 2/2
الخليج 365:
حسمت أربع كتل من أصل خمسة مكونة لقوى “إعلان الحرية والتغيير”، ترشيحاتها للمجلس السيادي باستثناء قوى “نداء السودان”، التي لم تتوافق بعد على مرشحها.
وقال قيادي في قوى “الحرية والتغيير”، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن “الكتل الأربع سمت مرشحيها من أقاليم السودان المختلفة، حيث رشح تجمع المهنيين، طه عثمان، المنحدر من غرب السودان، بينما اقترح المجتمع المدني، فدوى عبد الرحمن طه، المنحدرة من وسط السودان”.
وأضاف أن: “تحالف قوى الاجماع رشح صديق تاور، المنحدر من جنوب السودان، فيما جاء بابكر فيصل المنحدر من شمال السودان مرشحا عن التجمع الاتحادي”.
وتنتظر الأطراف السياسية أن تتوافق “نداء السودان” على مرشحها لتكتمل ترشيحات قوى المعارضة لقائمة المدنيين في مجلس السيادة، ليتم بعدها اختيار المدني السادس بالاتفاق مع المجلس العسكري.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى التغيير تسمي مرشحيها في المجلس السيادي…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.