رئيس بعثة الحج ” عمر مصطفى” يلتقي رؤساء الوحدات والشُّعب…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أشاد الأستاذ عمر مصطفى رئيس بعثة الحج المدير العام للحج والعمرة بالجهود التي بذلها مساعد القنصل العام لشئون الحج والعمرة، المنسق العام الأستاذ أحمد سر الختم في تقديم المساعدات وتذليل الصعاب والمتابعات وقال: “ظللنا نتلقى تقريرا يوميا عن الأعمال في المملكة”.

جاء ذلك لدى الاجتماع الموسع الذي عقده مع رؤساء الوحدات وشُعَبها المختلفة صباح اليوم برئاسة البعثة الإشرافية بمكة المكرمة، اطمأن فيه على سير الأعمال والاستعدادات للنفرة.

من جانبه استعرض الأستاذ أحمد سر الختم الأعمال التي تمت في محور المملكة العربية السعودية ابتداء من محور التفاوض برئاسة رئيس المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد والمدير العام للحج والعمرة والاتفاق على حصة السودان مرورا بحزم الخدمات والاتفاقيات مع الجهات ذات الصلة وتوقيع العقودات، ومن ثم بدأت الأعمال التنفيذية في المنسقية باستلام العمائر وفق الشروط وكل الأعمال الأخرى المرتبطة بالحجاج والخدمات المقدمة إليهم ومتابعة الأداء حتى اليوم.

وقدم رؤساء الوحدات والشعب تقارير مفصلة للأداء متضمنة خطط العمل والتنفيذ، مستعرضين استعداداتهم للنفرة.

وأشار د. محمد عبد الوهاب رئيس المكتب الإشرافي بمكة إلى المهام المتمثلة في الإشراف على الأداء والمراقبة والعمل على تهيئة المناخ لسير الخطة والمشاركة في البرامج المصاحبة، ووضع الخطة الإطارية بما يضمن التنفيذ وفق الخطوات المطلوبة ومتابعة الوحدات.

وأشاد عمر مصطفى بالجهود التي بذلت من البعثة الإشرافية والوحدات والشعب، داعيا إلى مضاعفة المجهود وصولا إلى النفرة بمنى وعرفات والعمل على تذليل كل العقبات، مشددا على الاهتمام بمجريات الأعمال فيها من كل الجوانب، من أجل راحة الحجيج.