كاميرات المراقبة تكشف تورط نظاميين في ازالة شعارات بوزارة المعادن….

الخليج 365:

في تطور خطير أقدم نظاميون محسوبون للنظام البائد بوزارة المعادن على اقتلاع وإزالة لافتات وملصقات ثورية، وكشفت كاميرات المراقبة تورط أفراد في الأمر.

وكانت الشعارات موجودة في مدخل استقبال الوزارة تحمل التهاني للشعب السوداني عقب انتصار ثورته، فضلًا عن وجود لافتة في فناء الوزارة مكتوب عليها (حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب)، وبرر الضابط المسؤول فعلته أن بعض الملصقات تحمل عبارة (الدم قصاد الدم..لو حتى مدنية) بحجة أن هذا البوستر قد يخلق فتنة داخل وزارة المعادن مما حتم عليه إعطاء الأوامر للأفراد بتدمير الملصقات، وفي الأثناء استنكر تجمع المهنيين بالهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية في بيان ما قام به النظاميون، معتبرًا أن هذا يُعدُّ تعديًا واضحا على حقوق الموظفين والعاملين بوزارة المعادن ومصادرة للحقوقهم المكفولة دستوريًا والتي تسمح لهم بالتعبير الكامل عن فرحتهم بمكتسبات ثورتنا المجيدة، وطالب التجمع بضرورة أن ترجع للافتات التي تم تدميرها كما كانت بنفس الشعارات ونفس المواقع ولا تنازل عن الحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور.

يذكر أن وفدا من قوى الحرية والتغير وتجمع المهنيين يضم المحامي ساطع الحاج والطيار أمين سعد قد خاطبا العاملين بالوزارة، أشاروا إلى ضرورة التمسُّك بمكتسبات الثورة.