التغيير: التغيير: لا تنازل عن محاسبة المتورطين في جرائم فض الإعتصام وقتل الثوار…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت قوى الحرية والتغيير، أنها ستسلِّم نسخة من الاتفاق الذي تم توقيعه للمؤسسات الإقليمية والدولية، وقال القيادي بالتجمع الاتحادي الديمقراطي بقوى الحرية أيمن خالد في حديثه بمنتدى نجم السعد، أمس الإثنين بدار التجمع: “سيتم إيداع نسخه من الاتفاق لمجلس الأمن حتى لايتم النكوص عنه” ، في وقت وصف فيه القيادي الاتحادي الوثيقة أنها تحقق جوهر مطالب الثورة، ونوه إلى أن قوى الحرية والتغيير نجحت في المحافظة على تماسكها، ونجحت في التفاوض، ودعا فيصل الحزب الشيوعي للعدول عن موقفه الرافض للوثيقة والاتفاق الذي تم، مشيرا إلى أنه شارك في صناعة الثورة، ورأى فيصل أن الشيوعي سبق وأن شارك في حكومة عبود عبر المجلس المركزي وفي برلمان المؤتمر الوطني ومن الأولى مشاركته في حكومة الثورة التي كان جزءا مهما منها ومن نضالاتها وفعالياتها، وشدد فيصل بأن أي اتجاه من جانب الشيوعي للتصعيد سيكون ضد حكومة الحرية والتغيير وليس المجلس العسكري.

وقطع فيصل بعدم التنازل عن المحاسبة في الجرائم المرتكبة وقال أن لجنة التحقيق المستقلة أن كبار المسؤولين سيخضعون المحاسبة، وأردف :”بعد صدور اللجنة القرار متروك للشعب”.