الاتحاد الأفريقي يرحب بتوقيع الوثيقة الدستورية

أعلن السيد موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحيب الاتحاد الأفريقي بتوقيع الأطراف السودانية بالأحرف الأولى على المرسوم الدستوري والذي أعقب اعتماد الإعلان السياسي الذي وقعته الأطراف السودانية سابقاً.

وقال بيان أصدرته المفوضية بعد توقيع الإعلان مباشرة إن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السيد موسى فكي يرحب بتوقيع الأطراف السياسية السودانية بالأحرف الأولى على المرسوم الدستوري.

وقال فكي إن هذا التطور يضع الأسس العملية لانتقال ديمقراطي لقيام حكومة بقيادة مدنية في السودان وهو إنجاز مهم للقارة الأفريقية في سعيها لحل مشاكلها بنفسها.

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وقال البيان إن مفوض الاتحاد الأفريقي ينتهز هذه الفرصة لتهنئة الأطراف السياسية من مدنيين وعسكريين وقد تخطوا خلافاتهم ووضعوا مصالح البلاد فوق كل الاعتبارات الأخرى.

وقال البيان بحسب سونا – إن رئيس المفوضية يحث كذلك كافة الشركاء والأطراف السودانية على مضاعفة جهودهم للوقوف مع السودان وسلطاته الانتقالية بالدعم اللازم خلال هذه المرحلة المهمة من تاريخ السودان.

كما جدد السيد موسى فكي التزام الاتحاد الأفريقي المستمر بدعم الشعب والسلطات في السودان في سعيهم لتحقيق السلام والمصالحة والتقدم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)