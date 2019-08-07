330 حاجاً سودانياً يصلون مكة

وصل إلى مكة المكرمة فجر اليوم 380 حاجاً وحاجة من جمهورية السودان الشقيقة يمثلون الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، من جمهورية السودان البالغ عددهم ألف حاج وحاجة لموسم 1440هـ ، من رجال الجيش الوطني السوداني وأسر وذوي شهداء القوات السودانية المشاركين بعمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل وعموم الشعب السوداني.

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وفور وصولهم إلى مقر إقامتهم، استقبلهم بحسب صحيفة السوداني – عدد من رؤساء وأعضاء اللجان العاملة في البرنامج، بالورود وماء زمزم والتمر والقهوة، مصحوبة بالتكبيرات التي صدحت بها حناجر الضيوف.

ورحبت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بضيوف خادم الحرمين الشريفين في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مقدمة التهنئة لهم بسلامة الوصول متمنية لهم طيب الإقامة، مؤكدة في الوقت ذاته تسخير جميع الإمكانات والتسهيلات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)