ترامب يدرس قانون السلامة من الأسلحة الذي مرره مجلس النواب الأمريكي

قال متحدث باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس يدرس التشريع الخاص بالتحقق من خلفية الراغبين في شراء أسلحة الذي مرره مجلس النواب ومشاريع قوانين أخرى، موضحاً أن الإدارة سوف تدرس حلولاً وقوانين أو إجراءات تنفيذية لجعل المواطنين أكثر أماناً.
ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرغ عن المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي قوله: "إن "ترامب" يدرس كل مشروعات القوانين هذه الآن".
وتابع جيدلي: "الأمر لا يتعلق بتشريع يجعل المواطنين يشعرون بالارتياح.. بل بتشريع أو عمل تنفيذي يجعل المواطنين يشعرون حقا بأنهم أكثر أماناً"
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