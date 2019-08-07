الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن موعد عطلة العيد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن عطلة عيد الأضحى المبارك ستبدأ إعتباراً من يوم السبت المقبل وتستمر حتى الخميس الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري، على أن يزاول العاملون بالدولة نشاطهم يوم الأحد 18 أغسطس.

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