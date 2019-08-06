بالصور : نحر للإبل وكرم حاتمي اصيل من اهل قرية، لمسافرين قطعتهم السيول بطريق جبرة الشيخ يشعل مواقع التواصل

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أشعلت مشاهد لكرم سوداني فياض من قبل أهالي قرية “عد السدر” لمسافرين احتجزتهم السيول والأمطار على طريق جبرة الشيخ الرابط بين العاصمة الخرطوم وغرب السودان، يوم الاثنين أشعلت مواقع التواصل وأثلجت صدورهم، بحسب ما نقل محرر “أخبار الخليج 365”.
ونحر أهل القرية الإبل والخراف إكراماً لاعداد كبيرة من المسافرين احتجزتهم السيول التي تسببت في إنقسام الطريق وإحتجازهم لفترة طويلة دون ماوى او غذاء، مما دعا أهل القرية ان يقوموا بضيافتهم باشهى الطعام رغم بساطتهم وتواضع حالهم.
ولاقى هذا الموقف تفاعلاً واسعاً على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، طيّب النفوس واثلج الصدور وألهب في الجميع الفخر والحماس والإعتزاز بأصلهم
وانتمائهم لهذا الشعب السوداني الأصيل.
وكانت السيول الهادرة قد ادت إلى انقطاع طريق الصادرات أمدرمان جبرة الشيخ الأبيض، وتسببت في حجز المركبات العامة والخاصة القادمة من العاصمة الخرطوم متجهه لولايات كردفان ودارفور والقادمة إلى الخرطوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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