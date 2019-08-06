المجلس العسكري: الدولة لا تتدخل في شراء الدولار

التاريخ: 06-أغسطس-2019 فى : اقتصاد 51 مشاهدة Advertisements أوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي اللواء الركن إبراهيم جابر إبراهيم أن الدولة لا تتعامل في شراء وبيع الدولار بأي حال من الأحوال. وأعلن رئيس اللجنة الاقتصادية – في تصريح صحفي بحسب وكالة السودان للأنباء مساء اليوم الثلاثاء – أن الدولة ستسمح قريباً للجميع بالتعامل في الدولار عبر وكالات مقننة برأسمال يبلغ 100 مليون دولار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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