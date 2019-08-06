أنباء عن تسمية 4 كتل من قوى الحرية لمرشحيها بالسيادي

التاريخ: 06-أغسطس-2019
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ترددت أنباء صحفية عن حسم أربع كتل من خمسة مكونات لقوى إعلان الحرية والتغيير ترشيحاتها للمجلس السيادي، باستثناء قوى “نداء السودان”، التي لم تتوافق بعد على مرشحها في المجلس السيادي المتوقع إعلانه خلال الفترة المقبلة.
وقال قيادي في قوى “الحرية والتغيير”، فضل عدم الكشف عن اسمه، وفقاً لقناة ” آر تي الروسية”، إن “الكتل الأربع سمت مرشحيها من أقاليم السودان المختلفة، حيث رشح تجمع المهنيين، طه عثمان، المنحدر من غرب السودان، بينما اقترح المجتمع المدني، فدوى عبدالرحمن طه، المنحدرة من وسط السودان”.
وأضاف بحسب الشروق – أن “تحالف قوى الإجماع رشح صديق تاور، المنحدر من جنوب السودان، فيما جاء بابكر فيصل، المنحدر من شمال السودان، مرشحاً عن التجمع الاتحادي”.
وتنتظر الأطراف السياسية أن تتوافق “نداء السودان” على مرشحها لتكتمل ترشيحات قوى المعارضة لقائمة المدنيين في مجلس السيادة، ليتم بعدها اختيار المدني السادس بالاتفاق مع المجلس العسكري.
يشار إلى أن اتفاق الوثيقة الدستورية حدد تواقيت معينة لتمسية أعضاء المجلس السيادي، واختيار رئيس مجلس الوزراء الذي بدوره يقوم باختيار وزراء حكومته، من خلال القائمة التي ستدفع بها قوى إعلان الحرية والتغيير.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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