أشاد الكابتن طيار مصطفى عبد الفتاح بتجربة المذيعة بقناة النيل الأزرق ريان الطاهر في قيادة طائرة استطلاعية قامت بها في المملكة العربية السعودية ووصفها بالتجربة الجميلة حيث قال:( ريان كان ليها تجربة جميلة جداً جات وركبت في طائرة استطلاعية للرحلات السياحية والطائرة دي مكشوفة في السعودية كنت متوقع لما تجي وتشوفها تغير رأيها).
هذا وقد كشف الكابتن مصطفى عن ترتيبات لإعادة الخطوط الجوية السودانية مجدداً مشيراً إلى عودة تحليقها إلى خط هيثروا بلندن حيث قال:( قريبا جداً سترى النور سودان اير ويز نحن الآن ومع مجموعة من الخبراء في ترتيب الاوراق لتشغيل سودانير ونراها تعود ونراها تحلق في الأجواء جديداً وترجع لخط هيثرو في لندن ان شاء الله الذي اختفى وسوف يعود ).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : نجمة قناة النيل الأزرق تدهش كابتن طيران بقيادة طائرة سعودية وتبشير بعودة خط هيثرو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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