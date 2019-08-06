التاريخ: 06-أغسطس-2019 فى : Uncategorized 26 مشاهدة بلغ عــدد المشـروعات التـي تسـاهم فيها الهيئـة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي 50 مشـروعاً بنهايـة عـام 2018، منهـا 31 شـركة قائمـة و8 شـركات فـي مراحـل مختلفـة مـن التنفيـذ و11 مشـروعاً قيـد التأسـيس وفق ما جاء في التقرير الأخير للهيئة. Advertisements ووفقاً للتقرير بحسب سونا – فان نشــاط الاســتثمار الزراعــي يعد مــن الأنشــطة الرئيســة للهيئــة حيــث يشــمل تأســيس الشــركات الزراعيــة ومتابعــة أدائهــا وتقديــم الدعــم الفنى والمالي والاداري لها لتحقيق أهدافها. وتتوزع مساهمات الهيئة في رؤوس أموال شركاتها الزراعية على أربعة قطاعات رئيسة، هي: قطاع التصنيع الزراعي 47%، قطاع الإنتاج النباتي 24%، قطاع الإنتاج الحيواني 25%، قطاع الخدمات 4%، ووفق ما جاء في تقرير الهيئة الأخير والذي تحصلت (سونا) على نسخة منه فإن توزيع مساهمات الهيئة في رؤوس أموال الشركات ضمت قطاع التصنيع الزراعي ويشمل تصنيع السكر والزيوت والصناعات الغذائية الأخرى، قطاع الإنتاج الحيواني ويشمل منتجات الدواجن واللحوم البيضاء والحمراء والألبان، قطاع الإنتاج النباتي: يشمل إنتاج الحبوب والأعلاف والخضروات والفواكه، قطاع الخدمات يشمل تقديم الخدمات الزراعية المختلفة. أما مسـاهمات الهيئـة فـي رؤوس أمـوال الشـركات القائمـة والشـركات فـي مراحـل مختلفـة مـن التنفيـذ والمشـاريع قيـد التأسـيس فبلغت حوالي 459 مليـون دولار أمريكي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 50مشروعا تساهم فيها الهيئة العربية للاستثمار الزراعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.