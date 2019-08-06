توقيف متهمين بتجنيد ألف شاب للقتال مع (حفتر)

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من المقرر أن تنظر مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال، برئاسة القاضي معاوية محمد، في جلسة سبتمر المقبل في وقائع محاكمة متهمين من بينهم (نظامي) شرعوا في تجنيد أفراد للقتال جنباً إلى جنب ضمن قوات قائد القوات المسلحة الليبية اللواء خليفة حفتر،

وخاطبت المحكمة بحسب آخر لحظة – الوحدة العسكرية التي يتبع لها النظامي، والذي يواجه تهم الإتجار بالبشر ضمن آخرين وذلك لإحضاره أمام المحكمة في الجلسة القادمة والمحددة لسماع أقوال المتحري في القضية، وكانت قوات الدعم السريع ألقت القبض على المهربين، وبرفقتهم نص الاتفاقية الموقعة بينهم وبين قبيلة ليبية موالية لحفتر بغرض تجنيد ألف مقاتل للقتال ضمن صفوف قوات حفتر، على أن يلتزم المتهمون بتدريبهم وتسليحهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)