بالفيديو : كيف تنكر زعيم عصابة مخدرات برازيلي للهروب من السجن؟

لا تكاد تخلو أفلام الأكشن، أو بعض الروايات البوليسية من قصص غريبة وعجيبة حول هروب أحدهم من السجن وكيف قام بالتخطيط لذلك، وما الوسائل والأدوات التي استخدمها لذلك، منها ما يدخل ضمن نطاق الخيال البحت وبعضها الآخر ينطلق من قصص حقيقية.

وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو لقصة هروب “حقيقية” لزعيم عصابة مخدرات برازيلي يدعى كلاوفينو دا سيلفا والمعروف باسم شورتلي، استغل زيارة ابنته المراهقة له بسجن غيريسينو غرب ريو دي جانيرو، وقام بالتنكر في هيئتها، تاركا إياها وراء القضبان بدلاً منه.

وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، فقد أكد مسؤولو السجن أن توتر زعيم العصابة أثناء مغادرته ومشيته المرتبكة، جعلاه محل شك، ما دفع أحد الضباط لإيقافه لحظة وصوله إلى مخرج السجن.

ونشرت وزارة إدارة السجون في ريو دي جانيرو مقطع فيديو لدا سيلفا بعد القبض عليه، يظهر فيه وهو يرتدي قناعاً من السيلكون يشبه وجه ابنته، وشعراً مستعاراً داكن اللون، وسروالاً ضيقاً من الجينز وسترة وردية اللون.

وتنظر الشرطة فيما إذا كانت ابنته شريكة في محاولته للهروب من سجن غيريسينو، خاصة وأن خطته كانت على ما يبدو تتضمّن ترك ابنته البالغة من العمر 19 عاماً داخل السجن.

و قد تُتهم الابنة بالتحريض على الهروب من السجن، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عامين، كما يجري التحقيق مع سبعة زوار آخرين -بمن فيهم امرأة حامل- يشتبه فيها أيضا.

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وحظي الفيديو الذي يظهر فيه دا سيلفا وهو يقوم بخلع قناعه وبعض الملابس التي ارتداها، انتشارا كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وشاهده الملايين حول العالم. ولم يخلُ الأمر من تعليقات هزلية عن المحاولة الفاشلة للهروب، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يحاول فيها زعيم العصابة الهروب بطريقة غريبة ويفشل. ففي عام 2013، كانت له محاولة هروب فاشلة من خلال شبكات الصرف الصحي بالسجن نفسه، إلا أن الشرطة استطاعت اعتقاله بعد وقت قصير.

وقد تم نقل دا سيلفا إلى حبس انفرادي مشدد الحراسة، وبحسب صحيفة الغارديان، فمن غير المرجح أن يواجه عقوبة إضافية في السجن، لأن محاولته غير الناجحة للهروب لم تتضمن عنفا.

يذكر أن دا سيلفا كان أحد زعماء عصابة Red Command، التي تُعد واحدة من أخطر العصابات الإجرامية في البرازيل، وتهيمن على تجارة المخدرات في أنحاء واسعة من ريو دي جانيرو.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)