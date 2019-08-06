المؤتمر السوداني ينفي ترشيح الدقير لرئاسة الوزراء

أعلن حزب المؤتمر السوداني أن رئيس الحزب، عمر يوسف الدقير، غير مرشح من الحزب لمنصب رئيس الوزراء في حكومة الفترة الانتقالية، وأن الحزب غير مشارك بأي من عضويته في مجلسي السيادة الوزراء.

ونفى الحزب من خلال بيان من إدارة الإعلام، الأنباء التي ترددت عن ترشيح نداء السودان وقوى الحرية والتغيير للدقير لرئاسة مجلس الوزراء. وقال الحزب إن هذه الأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضية غير صحيحة وعارية عن الصحة تماماً.

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وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين، ترشيح الدقير لرئاسة مجلس الورزاء خلال الفترة المقبلة.

وقال بيان الحزب بحسب الشروق – “إننا في حزب المؤتمر السوداني نؤكد أننا غير معنيين بهذه الشائعات، وأن تركيزنا الآن منصب على مواجهة تحديات الفترة الانتقالية، ودعم السلطة التي تتوافق عليها قوى الحرية والتغيير ومواجهة قضايا الشعب الملحة، وعلى رأسها السلام، ومواجهة الأزمة المعيشية، وتفكيك مؤسسات النظام البائد”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)