الطرق والجسور: معالجات بمناطق اختناقات التصريف أسهمت في انسياب مياه الامطار

التاريخ: 06-أغسطس-2019 فى : أخبار 12 مشاهدة Advertisements أكدت هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم أن جميع الأعمال الهندسية التي قامت بها وتم تنفيذها في معالجات مناطق اختناقات التصريف لعبت دوراً كبيراً في تصريف وتسيير مياه الأمطار التي هطلت بالولاية أمس واليوم، خاصة في مناطق موقف كركر وشارع المشتل وشارع الرميلة وشارع الشرقي إلى جانب العديد من المناطق بالمحليات. وعزت الهيئة بحسب الصيحة الآن – انسياب تصريف المياه بسهولة عقب التحسينات التي تمت في إنشاء سد وادي الرواكيب غرب محلية ام درمان . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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