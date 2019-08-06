سامسونج تطلق ساعتها Galaxy Watch Active 2 مدعمة بخاصية ECG

Galaxy Watch Active 2 هي النسخة الجديدة من ساعات سامسونج الذكية بتصميم مشابه لسابقاتها؛ لكن بمزايا أكثر وسعر أعلى نسبيًا.

كشفت شركة سامسونج رسميًا اليوم عن نسخة ساعتها الذكية المحدثة سامسونج Galaxy Watch Active 2، بفارق يومين فقط عن موعد الكشف عن جالكسي نوت 10، وبعد 6 أشهر من إطلاقها النسخة السابقة Galaxy Watch Active فبراير الماضي.

من حيث الشكل والسمات الخارجية في Watch Active 2 فهي شبيهة بسابقاتها من حيث خفة الوزن والسمك والتصميم العام، فيما عدلت سامسونج عليها بإرجاع سمة الإطار الدوار لكن بصورة رقمية هذه المرة ليسهل التحكم بها عبر اللمس.

حيث كانت قد استغنت عنه في نسختها السابقة، ليكن الإطار الأسود المحيط بواجهة النسخة الحالية من الساعة وسيلة إضافية للمستخدم؛ تتيح له التمرير على الشاشة والانتقال للقائمة الرئيسية والتنقل بين محتوياتها بصورة مشابهة للإطار التقليدي.

فيما تأتي الساعة الجديدة بنسختين بحجمين مختلفين وهما 40 و44 مم مع تقنية بلوتوث 0.5 أو تقنية اتصال LTE بالإضافة لتقنية تحديد المواقع GPS.

ومن المهم ذكره هنا هو زيادة سامسونج قدرة ساعتها على المنافسة عبر تزويدها بقدرة التخطيط الكهربائي للقلب ECG، إلا أنها نوهت بأن الخاصية لن تكون فعالة في وقت الإطلاق.

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وبالحديث عن نظام التشعيل العاملة عليه الساعة فهو مبنى على نظام Tizan المستخدم في جميع إصدارات الشركة السابقة من الساعات الذكية، حيث أنه يتوافق مع الهواتف العاملة بنظام الأندوريد و الآيفون.

ومن الميزات الجديدة التي وفرتها سامسونح في ساعتها خاصية ” My Style”، وهي عبارة عن ميزة تساعد المستخدم على تنسيق لون واجهة الساعة مع الملابس التي يرتيديها ليبدو مظهرة العام متوافق معها.

حيث تعمل الخاصية بالتوافق مع الهاتف عبر التقاط المستخدم صورة لنفسه ومن ثم تقوم الساعة بتخصيص واجهة مناسبة لملابسة عبر هذه الميزة.

وتدعم Galaxy Watch Active 2 وضع العمل دون اتصال بالانترنت “Offline” لمزامنة قائمة المسارات عبر سبوتيفاي، كما يمكنها عرض مقاطع فيديوهات من اليوتيوب.

صرحت الشركة بأن ساعتها ستتوفر في الأسواق بداية من 27 سبتمبر القادم؛ حيث سيبدأ سعرها من 279 دولار ليرتفع وفقاً للتقنيات المضافة والحجم.

وبهدة المواصفات والسعر المناسب ستحظى الساعة بمنافسة جيدة في السوق وبشكل خاص أمام المهمين الأكبر ساعة آبل Series 4.