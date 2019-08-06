يوتيوب يختبر ميزة جديدة للتطبيق.. اكتشفها

يختبر "يوتيوب" ميزة جديدة للتطبيق، وهي إضافة واجهة جديدة للتطبيق، مع جعل الأزرار أكبر وأسهل في التفاعل، ويطلق على الواجة الجديدة التي تختبرها منضة يوتيوب "UI" لمقاطع الفيديو التالية "Up Next" على نظام أندرويد.

وبحسب موقع TOI الهندي، فإن هذه الواجهة الجديدة أكثر وضوحًا مع وجود أزرار أكبر أسهل في اللمس، كما ستضيف في الزاوية العلوية اليمني العد التنازلي الرقمي الذي يحدد عدد الثواني المتبقية قبل بدء الفيديو التالي، ولعل التحسين الأكبر هو وجود زرين كبيرين جنبًا إلى جنب "Cancel" أو "Play Now".

والزر الأخير هو أفتح في اللون، بينما يمكن تنفيذ الإجراء السابق من خلال علامة "X" في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، كما يتم تضمين الصورة المصغرة للمعاينة الأكبر كجزء من واجهة الاختبار، مع وجود تفاصيل العنوان والتحميل بجوارها، وإلى جانب ذلك، فإن زر الإلغاء الجديد أسهل بكثير.