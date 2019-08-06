يختبر "يوتيوب" ميزة جديدة للتطبيق، وهي إضافة واجهة جديدة للتطبيق، مع جعل الأزرار أكبر وأسهل في التفاعل، ويطلق على الواجة الجديدة التي تختبرها منضة يوتيوب "UI" لمقاطع الفيديو التالية "Up Next" على نظام أندرويد.
وبحسب موقع TOI الهندي، فإن هذه الواجهة الجديدة أكثر وضوحًا مع وجود أزرار أكبر أسهل في اللمس، كما ستضيف في الزاوية العلوية اليمني العد التنازلي الرقمي الذي يحدد عدد الثواني المتبقية قبل بدء الفيديو التالي، ولعل التحسين الأكبر هو وجود زرين كبيرين جنبًا إلى جنب "Cancel" أو "Play Now".
والزر الأخير هو أفتح في اللون، بينما يمكن تنفيذ الإجراء السابق من خلال علامة "X" في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، كما يتم تضمين الصورة المصغرة للمعاينة الأكبر كجزء من واجهة الاختبار، مع وجود تفاصيل العنوان والتحميل بجوارها، وإلى جانب ذلك، فإن زر الإلغاء الجديد أسهل بكثير.
كانت هذه تفاصيل خبر يوتيوب يختبر ميزة جديدة للتطبيق.. اكتشفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.