هل يجوز للأب وزوج ابنته الاشتراك في أضحية واحدة؟.. "الإفتاء" تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية مجموعة من السئلة وأجابت عليها، وهي تتعلق بالأضحية وأحكامها الشرعية، ننشرها لكم قبل موعد عيد الأضحى المبارك، فمن المقرر أن يكون يوم 11 من أغسطس أي الأسبوع المقبل.

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية مفاداه "أنا رجل مسن، وأقيم مع ابنتي في بيت زوجها لتقوم برعايتي، فهل تجزئ عنا أُضْحِيَّة واحدة أم لا ؟"

وجاء الجواب من الإفتاء على النحو التالي "إذا كنت تنفق على نفسك، فلا تجزئ الأضحية عنك وعن زوج ابنتك وأسرته، وينبغي لتحقيق السنة أن يضحى كلَّ منكما عن نفسه وأسرته التي ينفق عليها".