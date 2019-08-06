بي إم دبليو الفئة السابعة الجديدة كليا ستحصل على فئة كهربائية

نشرت BMW Blog مؤخرًا أن بي إم دبليو الفئة السابعة 2022 الجديدة كليًا ستتخلى عن محركات V8 وV12 لتستبدلها بمحركات هجينة، ولكن ظهرت تقارير جديدة تشير إلى حصول الجيل القادم على فئة كهربائية بالكامل.
الفئة السابعة الكهربائية ستحمل اسم i7، وقالت مصادر مطلعة لـ BMW Blog أن سعة البطارية ستتراوح بين 80 و120 كيلو واط/س، أي مدى يصل إلى 700 كم لكل شحنة، و بقوة 650 حصان على الأقل لفئة الأداء العالي. أما باقي الفئات فستستمر بمحرك 6 سلندر المستقيم سعة 3 لتر بقوة تصل إلى 560 حصان وعزم دوران 800 نيوتن.متر.
ومن المتوقع أن يتم تدشين الفئة السابعة الجيل القادم أواخر العام 2021 أو بداية 2022.
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