ماسكات لعلاج فراغات الشعر

تعتبر الفراغات في الشعر من المشاكل التي تواجه المرأة، لذا هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي من الممكن أن تعالج مشاكل فراغات الشعر، وهي:

ماسك زيت الخردل وزيت الزيتون

المكونات

- ملعقة صغيرة خردل

- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

تحضير الماسك

- اُخلطي زيت الخردل مع زيت الزيتون وضعيه على الأماكن التي بها فراغات الرأس.

- دلكي هذه المنطقة قليلًا بالزيت، واتركي الخليط لمدة ساعة أو أكثر.

- اشطفي بعدها شعركِ بالماء والشامبو، وكرري هذه التجربة مرتين على الأقل أسبوعيًّا.

ماسك الأفوكادو مع بياض البيض وزيت الزيتون

المكونات

- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

- ثمرة أفوكادو مهروسة

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- بياض بيضة

تحضير الماسك

اخلطي الأفوكادو مع زيت الزيت وبياض البيض، وضعيه على الشعر وفروة الراس مباشرة.

اُتركي الخليط لمدة ساعة، وغطّي شعركِ بالغطاء البلاستيكي.

اِغسلي شعركِ بعدها بالماء والشامبو، ويمكنكِ تجربة الماسك مرة أسبوعيًّا.

ماسك الصبّار مع زيت اللوز الحلو

المكونات

- ملعقة كبيرة من هلام الصبّار

- ملعقة صغيرة زيت لوز حلو

تحضير الماسك

اخلطي كلًّا من هلام الصبّار الطازج مع زيت اللوز الحلو.

ضعي الخليط على فراغات الشعر واتركيه لمدة نصف ساعة.

اِغسلي شعركِ بعدها بالماء مع التكرار مرة أو مرتين أسبوعيًّا.